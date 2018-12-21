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RT грозит штраф за «нарушение правил вещания»

Политика

Ofcom не учел аргументы RT

Москва, 21 декабря 2018, 05:05 — REGNUM  Британский регулятор Ofcom обнаружил якобы нарушения правил вещания телеканала RT в Великобритании. Телеканалу грозит штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов.

В заявлении Ofcom говорится о семи выпусках телепередач в 2018 году, в которых якобы не соблюдался принцип беспристрастности. Руководство телеканала не согласно с выводами медиарегулятора и считает, что Ofcom не учел аргументы RT, предъявленные в ходе расследования.

В качестве меры наказания RT может быть приговорен к штрафу в размере 250 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 5% доходов от обладателя лицензии на вещание в Великобритании.

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