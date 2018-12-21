Советник Трампа призвал не помогать Асаду и России

Нью-Йорк, США, , 05:01 — REGNUM Продолжение борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии фактически означает помощь Москве, Дамаску и Анкаре, заявил советник американского президента Стивен Миллер, передает CNN.

Комментируя решение главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, его советник отметил, что политика предшественников 45-го президента на Ближнем Востоке была неверной — разорительной и губительной для американцев.

Тем более, отметил он, что продолжая бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Вашингтон борется с врагами России, Сирии и Турции.

«Мы должны на протяжении многих поколений сохранять присутствие в Сирии, проливая кровь американцев, чтобы бороться с врагом всех этих стран?» — спросил Миллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Трамп заявил, что в связи с победой над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американский контингент будет выведен из Сирии. После этого заявления американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил об уходе.

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