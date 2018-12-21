Глава Якутии уверен, что Ленский мост будет построен

Якутск, , 05:05 — REGNUM Строительство моста через реку Лена в Якутии будет целесообразным. Уверенность в этом выразил глава регион Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о планах касательно этого моста.

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«Уверен, что Ленский мост будет построен! — написал глава региона в соцсетях. — После августовского поручения президента я вижу положительную динамику в развитии этого вопроса».

Айсен Николаев также отметил, что несколько дней назад выступал с обоснованием проекта строительства Ленского моста на научно-техническом совете Росавтодора, где присутствовали также представители консорциумов, готовых реализовать этот проект.

«Все слышали, как президент сказал в прямом эфире: «Если коллеги между собой на уровне Минтранса и Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем». По итогам научно-технического совета Минтранс РФ будет готовить доклад на имя президента страны о целесообразности и вариантах реализации проекта строительства Ленского моста. До конца года я встречусь с Министром экономики России Максимом Станиславовичем Орешкиным по этому важнейшему для нашей республики вопросу», — заверил Айсен Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Якутии, назвал строительство моста через реку Лена дорогим проектом.

«Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — отметил Владимир Путин.