Командующий дальней авиацией ВКС РФ рассказал о полетах Ту-160 в Венесуэле

Москва, , 04:47 — REGNUM Задача совместных учений ВКС РФ и ВВС Венесуэлы, в которых принимали участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, состояла в получении опыта выполнения полетов в удаленных географических районах, сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш, пишет «Красная звезда».

По словам генерал-лейтенанта, экипажи должны были выбрать оптимальный маршрут полета на заданной высоте. При этом они учитывали обход зон грозовой деятельности. Нужно было контролировать наличие топлива. Это потребовало мастерства от летного состава.

«По прилете в Венесуэлу экипажи получили опыт выполнения полетов в удаленных географических районах, а также в условиях южных широт», — сказал Кобылаш.

Ракетоносцы выполнили полеты с дозаправкой топливом в воздухе в Карибском регионе и произвели посадку на аэродроме Майкетия (Венесуэла). Трудность заключалась в большой длительности полета над Атлантическим океаном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Венесуэла и Россия провели совместные учения на территории Боливарианской республики. С российской стороны участвовали два Ту-160, а также самолеты Ан-124 и Ил-62. 14 декабря все они вернулись в Россию.

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