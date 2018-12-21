Для граждан России подорожали многократные визы в США

Москва, , 04:29 — REGNUM Многократные визы для деловых и туристических посещений США вырастут в цене для российских граждан с 2019 года, сообщает сайт американского посольства.

Сообщается, что цена на визы для однократного посещения Соединенных Штатов остается прежней. Цена на многократную визу B1/B2 (туристическая и деловая виза) сроком действия до трех лет составит 303 доллара. В американском посольстве сообщают, что повышение цены было сделано в качестве зеркальной меры на сбор, который Россия взимает с американских граждан за визу.

При получении однократной визы российским гражданам не нужно будет платить дополнительный сбор на выдачу визы. Таким образом цена на однократную визу остается прежней.

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