Германия удивлена решением США вывести войска из Сирии

Берлин, , 04:23 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии может поставить под угрозу борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в официальном заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

«Не одни мы удивились внезапной сменой курса американской стороной. Террористы отброшены, но угроза еще сохраняется… Еще существуют подпольные структуры, террористы активны на востоке Сирии», — заявил он.

Маас подчеркнул, что вывод американских войск поставит под сомнение достигнутые успехи в борьбе с террористами. Он считает, что победитель в этой борьбе определится «на длинной дистанции». Ключевую роль в решении сирийского вопроса Маас отводит ООН.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выводом американского военного контингента из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке. В качестве одной из причин отставки американские СМИ называют решение Трампа о выводе войск из Сирии.

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