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Генассамблея ООН потребовала от США снять ограничения на визы дипломатам

Политика

Принята и резолюция о неприкосновенности дипсобственности

Нью-Йорк, США, 21 декабря 2018, 03:37 — REGNUM  Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Соединенным Штатам снять ограничения на выдачу виз дипломатам, прибывающим на заседания ООН, сообщает пресс-служба постоянно представительства России во всемирной организации.

Сообщается, что помимо этой резолюции генассамблея приняла резолюцию о неприкосновенности дипсобственности. Как отмечают российские дипломаты, Генассамблея ООН выразила свое отношение к беззаконию, которое творят Соединенные Штаты по отношению к имуществу и сотрудникам российских дипведомств на территории страны.

Отмечается, что Россия направила в ООН всю информацию о нарушениях со стороны США, в том числе и об инцидентах с блокировкой офисов и проведением «инспекций» в зданиях дипмиссии.

Дипломаты подчеркивают, что резолюция содержит в себе требования к США прекратить незаконные действия в адрес российских дипломатических миссий на территории США и конкретно — в Нью-Йорке.

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