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Венесуэла зеркально ответила Колумбии

Политика

У дипломата из Колумбии есть 48 часов

Каракас, 21 декабря 2018, 03:32 — REGNUM  Колумбийской дипломат Хуан Карлос Перес Вильямисар располагает 48 часами, чтобы покинуть Венесуэлу, сообщило венесуэльское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что решение о высылке Вильямисар принято венесуэльским правительством в качестве зеркального ответа Боготе на высылку дипломата Боливарианской республики Карлоса Мануэля Пино Гарсия.

«Этот человек, находясь на венесуэльской территории, выполнял консульские функции, не имея соответствующей аккредитации МИД Венесуэлы, что открыто нарушает международные конвенции, которые регулируют этот вопрос», — сообщили в МИД Венесуэлы.

Каракас напомним Боготе, что колумбийцам следует придерживаться международных конвенций, которые были ими добровольно подписаны. Прежде всего это касается персонала дипмиссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках венесуэльско-колумбийского обострения Колумбийские власти выслали из страны Пино Гарсию, который не сможет въехать сюда еще десять лет. Перед этим его задержали, так как у него не было дипломатического иммунитета.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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