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После Сирии американские СМИ ждут шагов Трампа по Афганистану

Политика

В Афганистане сейчас присутствуют порядка 14 тысяч служащих американских ВС

Вашингтон, 21 декабря 2018, 03:11 — REGNUM  Американское руководство может в ближайшее время вывести часть войск из Афганистана — вслед за уходом из Сирии, со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

По мнению одного из экспертов, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принять такое решение по Афганистану: буквально в январе стоит ожидать вывода части американского контингента.

Отметим, что, по оценке издания, в Афганистане сейчас присутствуют порядка 14 тысяч служащих американских ВС.

Напомним, Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в связи с разгромом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что Трамп с начала своего президентства говорил о возможном выводе американцев из Афганистана. Также он заявлял, что Штаты зря кормят Пакистан, не подавляющий, а напротив, поощряющий терроризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Дженифер Кафарелла, эксперт американского аналитического центра по изучению войны, заявила о выходе США из Сирии как о прецеденте, после которого Штаты могут вывести военных и из Ирака, и из Афганистана.

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США проигрывают Афганистан
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