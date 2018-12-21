Глава Пентагона уходит в отставку из-за разногласий с Трампом

Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку к концу февраля 2019 года, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что в своем письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу, Мэттис пишет, что Трамп «имеет право назначить того министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими». Агентство связывает отставку Мэттиса с решением Трампа вывести войска из Сирии, а также продолжить сокращение военного контингента США в Афганистане.

Трамп подтвердил информацию об отставке главы Пентагона на своей странице в Twitter:

«Генерал Джим Мэттис уходит в отставку по собственному желанию, с конца февраля, проработав в моей администрации в качестве министра обороны последние два года. За годы работы Джима его ведомство достигло существенного прогресса, особенно в деле закупок нового вооружения. Генерал Мэттис очень помог мне заставить союзников и другие страны заплатить свою долю по военным обязательствам. Нового министра обороны я объявлю в скором времени. Я очень благодарю Джима за его службу».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил о скором выводе американских военных из Сирии. По данным газеты The New York Times, это решение вызвало сильное сопротивление со стороны Пентагона, чьи представители пытались отговорить американского лидера.

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