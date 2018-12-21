Трамп отказывается подписать временный бюджет из-за финансирования стены

Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил об отказе подписать временный бюджет, чтобы избежать закрытия госучреждений, из-за нежелания правительства включить в бюджет расходы на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Associated Press.

Сообщается, что 20 декабря американский сенат уже одобрил законопроект о временном финансировании госучреждений и правительства до 8 февраля 2019 года. Однако, как сообщает агентство, Трамп пока отказывается подписать этот законопроект из-за нежелания представителей Демпартии в конгрессе США включать в бюджет финансирование стены на границе в Мексикой.

«Мне обещали стену и безопасность на границе. Обещали к концу года (УЖЕ). Этого не произошло! Мы, как идиоты, боремся за защиту границ других стран — но не за наши любимые США. Нехорошо!» — заявил Трамп на странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разногласия в конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой США не могут принять проект бюджета на грядущий финансовый год. Это может повлечь приостановку деятельности американского правительства и госучреждений. Ряд федеральных ведомств Соединенных Штатов может приостановить работу уже с 22 декабря.

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