Пятница, 21 Декабря 2018 года
03:47:27 МСК

Из-за «желтых жилетов» во Франции пострадали тысячи человек

Политика

Более тысячи полицейских получили ранения

Париж, 21 декабря 2018, 02:20 — REGNUM  Порядка трех тысяч человек получили травмы в ходе акций протестов так называемых жилетов во Франции, передает BFMTV.

По данным французского министерства внутренних дел, число пострадавших во время протестов превысило 2 890 человек, причем 1098 из них — представители правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе акций протестов по Франции уже погибли девять человек. 20 декабря один из протестующих попал под колеса грузового автомобиля, когда участники акции перегородили дорогу.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции погиб очередной участник протеста «желтых жилетов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить