Из-за «желтых жилетов» во Франции пострадали тысячи человек

Париж, , 02:20 — REGNUM Порядка трех тысяч человек получили травмы в ходе акций протестов так называемых жилетов во Франции, передает BFMTV.

По данным французского министерства внутренних дел, число пострадавших во время протестов превысило 2 890 человек, причем 1098 из них — представители правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе акций протестов по Франции уже погибли девять человек. 20 декабря один из протестующих попал под колеса грузового автомобиля, когда участники акции перегородили дорогу.

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