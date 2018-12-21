Суд отклонил ходатайства Вайнштейна по делу о домогательствах

Нью-Йорк, США, , 02:19 — REGNUM Нью-йоркский суд (США) отклонил ходатайства стороны защиты американского продюсера Харви Вайнштейна и оставил в силе обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает журнал Variety.

Журнал сообщает, что адвокаты Вайнштейна заявили, что обвинявшие подзащитного женщины давали ложные показания, а сторона обвинения скрыла часть важных данных от жюри присяжных. На этом основании защита продюсера настаивала на прекращении дела, однако суд счел доводы адвокатов неубедительными. Следующие слушания по его делу назначены на 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, первые обвинения в сексуальных домогательствах в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна были озвучены осенью 2017 года. Затем аналогичным образом продюсера обвинили десятки женщин, в том числе и звезды Голливуда.

Вайнштейн был уволен из собственной компании, в настоящее время идет судебное разбирательство по этому обвинению. Дело Вайнштена спровоцировало волну обвинений в сексуальных домогательствах различных культурных деятелей, спортсменов и политиков.

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