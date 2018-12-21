Москва назвала виновников авантюры Косово с «собственной армией»

Вена, , 02:02 — REGNUM Потакание политике Косова со стороны Вашингтона и Брюсселя стало причиной провокационной инициативы Приштины по созданию «собственной армии», заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

«Вполне очевидно, что стимулом для властей в Приштине к новой провокации стало оказываемое им безответственное покровительство США и ЕС», — сказал Лукашевич.

Российский дипломат подчеркнул, что заявление Соединенных Штатов в поддержку создания косовской «армии» было сделано в обход мнения других стран — членов НАТО. Впрочем, подобное поведение Вашингтона, отметил Лукашевич, вполне типично для этой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, косовские власти объявили, что намерены создать «собственную армию»: приняты соответствующие законопроекты без участия сербских депутатов.

В Совете Безопасности ООН после этого было созвано заседание, на котором выступил лично президент Сербии Александр Вучич, призвав международное сообщество образумить косовцев, которые не имеют никакого права помышлять о «собственной армии».

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя призвал Косово отказаться от создания вооруженных сил