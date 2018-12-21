«Белые лебеди» обустраиваются на заднем дворе США

Александр Запольскис, , 01:02 — REGNUM

Американский континент традиционно рассматривается Вашингтоном как пространство своего абсолютного геополитического доминирования. Появление там коммунистической Кубы и победа сандинистов в Никарагуа мало на что влияли. США довольно спокойно мирились с некоторым несовершенством мира, но решительно продемонстрировали готовность начать ядерную войну сразу, как только вскрыли попытку СССР разместить ядерные ракеты на Кубе. Тем интереснее становится происходящее вокруг Венесуэлы.

Речь идет о развертывании в этой стране постоянной российской военной базы. Разговоры о ней шли с 2009 года и предполагали самые разные варианты размещения, в том числе, не исключая Никарагуа и даже Аргентину, хотя Буэнос-Айрес являлся наименее вероятным. Все это время официальные лица США происходящее не то чтобы отрицали, но не воспринимали серьезно.

Если русские и могут куда-то вернуться, то разве что на Кубу, отношения с которой, после распада СССР у Москвы остаются неоднозначными. Да и вообще, какие могут быть русские в Карибском бассейне? Скататься в гости к Чавесу — это да, но тут любому понятно, что речь идет исключительно о политическом заявлении, тогда как база предусматривает расположение всерьез и надолго, с весьма далеко идущими последствиями, не все из которых являются положительными.

И тут вдруг США русскую базу «на своем заднем дворе» находят. Портал The Drive опубликовал серию спутниковых фотографий острова Орчила, на котором появился военный объект со вспомогательной инфраструктурой и капитальной взлетно-посадочной полосой по своим параметрам даже превосходящей уровень требуемый для тяжелых машин уровня Ту-160. И что? И ничего.

Госдеп никак не комментировал визит российских «Белых лебедей», одного Ан-124 «Руслан» и дальнемагистрального Ил-62 ВКС России, состоявшийся в декабре текущего года, промолчал он и сейчас. С чего бы это столь странное безразличие и вообще, к каким долгосрочным последствиям появление постоянной российской военной базы в Венесуэле может привести? Не случится ли теперь Карибский кризис-2?

Вообще, если совсем теоретически, подобный вариант, конечно, исключать полностью нельзя. Появление в непосредственной близости от границ США российского ядерного оружия для их национальной безопасности, безусловно, является серьезной угрозой. Другой вопрос, что в реальности на постоянной основе оно на том острове появиться не может. База звучит, конечно, очень заманчиво, однако ее непосредственно военная ценность имеет довольно опосредованное значение.

Фактически остров является точкой с так называемой отрицательной связностью. Это когда снабжать, обеспечивать и защищать его надо, но успешно решить задачу практически невозможно. Размещать в столь уязвимом месте хранилище ЯО, мягко говоря, чревато. В случае кризиса оно первым подвергнется массированному удару, учитывая подлетное время, отразить который никакая ПВО не сумеет.

Кроме того, помимо чисто стратегических, вопрос имеет и серьезные внешнеполитические сложности. Для ослабления США нам необходимо расширять дипломатическое и экономическое проникновение в Центральную и Южную Америку, где российские позиции сегодня являются одними из самых слабых на планете. Следовательно, мы должны учитывать мнение остальных ключевых стран региона, и вот тут возникает проблема.

Категорически против появления в Южной Америке любых иностранных военных баз выступает Бразилия. Ее правительство сумело даже затормозить «План Колумбия», предполагавший развертывание американской военной базы в этой стране для повышения эффективности борьбы с наркотрафиком. Заявления бразильского руководства по поводу базы на острове Орчила еще не поступало, но в случае ее серьезного развертывания его вполне следует ожидать, и оно вряд ли окажется благожелательным.

К тому же общая внутренняя политическая ситуация внутри Венесуэлы также далека от стабильной. Мадуро в расширении российского, в том числе, серьезного военного присутствия в стране заинтересован, но в этом вопросе с ним заметно «не очень солидарны» даже некоторые его ключевые сторонники.

Так что никакой военной российской военной, тем более, ракетной базы в ее классическом понимании в Карибском море у нас не появится. Другой вопрос, что именно в таком виде она нам не очень-то и необходима. Куда эффективнее держать ее в качестве передового аэродрома подскока, относительно недорогого в содержании и который, в кризисный момент, не жалко тут же бросить.

Например, для упрощения процедуры боевой учебы российской дальней авиации. Не все же им только «ходить за угол» (с Кольского полуострова в обход Норвегии к Исландии или к датским проливам) или кружить в нейтральном небе вдоль американской границы вокруг Северного полюса. В конце концов, согласно российской военной доктрины топить корабли противника на этапе перехода морем, вместе с прочими вариантами, дальняя авиация тоже должна. Следовательно, нужно учиться летать через Атлантику и тут длинная полоса на Орчиле оказывается как раз очень к месту.

Кстати говоря, такие полеты еще являются неплохим источником головной боли для американских политиков и генералов. Первым они наглядно указывают на их далеко не безграничное всесилие. США Россию, конечно, «полностью изолировали», спору нет, однако в дыры в изоленте российские стратегические бомбардировщики продолжают летать достаточно вольготно. Ай-яй-яй, как же ж так? Может быть, гегемон уже не такой и всемогущий? Может, настало время начать договариваться еще с кем-нибудь могущественным? С тем же Китаем. Или вот чьи это тут стратеги постоянно летают?

Не меньшим источником желудочной изжоги нахождение такой точки подскока «в двух шагах за околицей» вызывает и у генералов Пентагона. Портал We Are The Mighty смоделировал атаку США подводным ракетоносцем типа «Борей» из Карибского моря и пришел к неутешительным выводам. Если против «классического» варианта нападения американские ПРО еще что-то противопоставить могут, но отразить налет по так называемой низкой траектории противоракетная оборона Америки не сможет точно.

Причем тут возможны самые разные варианты, например, использования подобного шага в качестве первого ослепляющего удара, после которого (или вместе с ним) на США обрушится основной, полностью стирающий Соединенные Штаты с политической карты мира. При чем тут Венесуэла? А кто сказал, что летающие туда дальники обязательно должны нести именно ядерные ракеты, а не средства подавления ПРО или инструменты РЭБ? В самый ответственный момент радары, раз, и ослепли. Ненадолго, минуты на три-пять, баллистическим ракетам морского базирования Р-30 «Булава-30», стартующим из акватории Карибского моря, для прорыва к целям больше и не надо.

Что там делал российский стратегический ракетоносец? Какое боевое дежурство, бог с вами! Он направлялся в Венесуэлу с дружественным визитом. Лодка долго находилась в море, океан пересекла, ей требовался мелкий текущий ремонт, плюс краткий отдых экипажа на берегу, а там, на острове Орчила, как раз подходящий пирс находится. Так сказать, любезно предоставленный законным правительством страны.

Понятное дело, нападать на США первыми мы не хотим и не планируем, но в качестве ответной (как сказал недавно российский президент — ответно-встречной) меры подобный вариант право на существование более чем имеет. А значит, является неплохим холодным душем для горячих голов в американском истеблишменте. И чем таких вариантов у нас будет больше, тем ниже окажется вероятность начала глобальной ядерной войны в целом.

Остается последний вопрос на тему цены «банкета». Любимой темой отечественных либеральных критиков в подобных случаях является сетование по поводу «неправильного расходования народных денег, которые бы следовало лучше раздать пенсионерам». Но и в этом у них получается промах. Венесуэла оказалась должна нам «немного денег», вложенных в ее государственную нефтедобывающую компанию PDVSA. База является только компенсацией за нарушение согласованного по контракту графика платежей.

По правде говоря, с деньгами там все несколько интереснее, и база — далеко не самая главная вишенка на торте. Россия согласилась увеличить продолжительность сроков погашения и даже пошла на некоторое снижение процентной ставки. Впрочем, на выходе мы заработаем даже больше, чем планировали изначально. Но главное, что залогом по новым кредитным условиям являются акции самой PDVSA, а ей, в свою очередь, принадлежит ряд серьезных нефтеперерабатывающих компаний в США.

Тем самым у России открывается возможность влияния на американскую нефтяную промышленность. Безусловно, не простая и легкая — все сложнее, однако сама возможность, тем не менее, уже появилась. И ею мы наверняка воспользуемся.

Таким образом, база тут является лишь самой вершиной айсберга, образовавшегося поблизости от «американского Титаника». Причем столь удачно, что повторить принципиальный вариант «Карибского кризиса» Вашингтон явно не может. Ракет-то нет, а летать по согласованию с правительствами независимых стран с дружественными визитами ООН не запрещает. Иначе самому Вашингтону придется отозвать своих военных из множества точек мира. А база, а что база? Там просто взлетку немного подлатали для удобства посадки российских «Белых лебедей». И не более того.