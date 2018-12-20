Росстат: В России смертность превысила рождаемость и миграционный прирост

Москва, , 23:46 — REGNUM Численность населения Российской Федерации в период с января по октябрь 2018 года сократилось на 78,7 тыс. человек. Сокращение фиксируется впервые за последние 10 лет. Об этом сказано в отчете, опубликованном Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Согласно данным статистики, естественная убыль населения за 10 месяцев естественная убыль населения в России составила 180,5 тыс. человек. При этом миграционный прирост составил 101,8 тыс. человек. Таким образом, миграционный прирост лишь на 56,4% компенсировал естественную убыль населения.

Естественный прирост был зафиксирован только в 22 субъектов Федерации.

По мнению экспертов, основной причиной сокращение численности население является сокращением рождаемости. В условный «детородный возраст» сейчас вступило малочисленное поколение 1990-х годов.

Кроме того, миграционный поток в Россию из Туркестана и с Украины в 2018 году несколько сократился.