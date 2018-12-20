Четверг, 20 Декабря 2018 года
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В Сирии погибли шестеро военнослужащих

Политика

Еще пятеро военных были ранены в результате того же обстрела

Латакия, Сирия, 20 декабря 2018, 23:39 — REGNUM  Шестеро военнослужащих сирийской армии убито и пятеро ранено в результате обстрела населенного пункта в провинции Латакия, сообщил 20 декабря российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что военные погибли и получили ранения с населенном пункте Масасна провинции Латакия, обстрелянном боевиками из Идлибской зоны деэскалации.

Кроме того, в провинции Латакия были обстреляны еще два населенных пункта, два поселка были обстреляны в провинции Хама, а в городе Алеппо обстрелу подвергся район Суккари.

Также зафиксированы два обстрела в зонах деконфликтации, где по соглашению с Турцией вместо военной операции проводитс разоружение и вывод боевиков.

Центр отмечает, что в Сирии продолжается амнистирование бывших боевиков и граждан, уклонившихся от военной службы. На сегодняшний день амнистировано свыше 19 тыс. человек.

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Война в Сирии
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