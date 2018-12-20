«Было бы здорово» — спецпосланник США оценил шансы на мир с талибами*

Кабул, , 23:55 — REGNUM Спецпосланник США на мирных переговорах в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что «было бы здорово» заключить мир с группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до предстоящих весной 2019 года президентских выборов, 20 декабря передает агентство Reuters.

«Было бы здорово, если бы мы могли достичь мирного соглашения до выборов. Но это зависит не только от правительства Афганистана. Это зависит и от (боевиков)», — заявил Халилзад в Кабуле.

Залмай Халилзад вернулся с переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые проходили в ОАЭ, и намерен провести консультации с правительством Афганистана.

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