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Саудовская Аравия «очень позитивно» оценивает переговоры США с талибами*

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 20 декабря 2018, 23:28 — REGNUM  Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне Халид бен Салман сообщил, что королевство «очень позитивно» оценивает начало переговоров США с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 20 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению посла в «Твиттере», начавшиеся в ОАЭ переговоры «помогут продвижению внутриафганского диалога и прекращению конфликта». Представитель Саудовской Аравии считает, что результаты переговоров можно будет ощутить уже «к началу следующего года».

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 декабря в ОАЭ состоялись «предварительные» переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых участвовал посланник США Залмай Халилзад.

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