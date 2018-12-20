ДНР и ЛНР попросили Германию и Францию «образумить украинское руководство»

Донецк, 20 декабря 2018, 23:27 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) официально обратились к России, Франции и Германии с просьбой не допустить украинской провокации в Донбассе, сообщает 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Согласно сообщению, обращение было подписано представителями ДНР и ЛНР Натальей Никоноровой и Владиславом Дейнего соответственно. Республики призвали страны-гаранты Минских соглашений и ОБСЕ сделать все возможное, чтобы «образумить украинское руководство» и не допустить провокации в Донбассе.
Республики подчеркнули, что они всегда придерживались и придерживаются мнения о том, что конфликт должен решаться мирно, и предложили ввести перемирие.
Напомним, ранее в ДНР заявляли, что Украина готовит провокации в Донбассе с целью начать эскалацию конфликта и осуществить полномасштабное наступление на республики.
Отметим, что Киев с начала гражданской войны проявляет исключительно агрессивные намерения, а те договоренности, что удается заключить с Украиной, ВСУ открыто игнорируют.