ДНР и ЛНР попросили Германию и Францию «образумить украинское руководство»

Донецк, , 23:27 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) официально обратились к России, Франции и Германии с просьбой не допустить украинской провокации в Донбассе, сообщает 20 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, обращение было подписано представителями ДНР и ЛНР Натальей Никоноровой и Владиславом Дейнего соответственно. Республики призвали страны-гаранты Минских соглашений и ОБСЕ сделать все возможное, чтобы «образумить украинское руководство» и не допустить провокации в Донбассе.

Республики подчеркнули, что они всегда придерживались и придерживаются мнения о том, что конфликт должен решаться мирно, и предложили ввести перемирие.

Напомним, ранее в ДНР заявляли, что Украина готовит провокации в Донбассе с целью начать эскалацию конфликта и осуществить полномасштабное наступление на республики.

Отметим, что Киев с начала гражданской войны проявляет исключительно агрессивные намерения, а те договоренности, что удается заключить с Украиной, ВСУ открыто игнорируют.