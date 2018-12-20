В челябинском Заксобрании назначены два новых вице-спикера

Челябинск, , 23:00 — REGNUM В законодательном собрании Челябинской области назначены два новых вице-спикера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Одним из новых заместителей председателя парламента стала Марина Поддубная. Она была педагогом в школе, первым секретарём комсомола, является кандидатом педагогических наук. Депутатом была избрана в 2015 году.

Олег Голиков имеет два высших образования и большой опыт руководящей работы. Кроме депутатской деятельности он является заместителем директора Российского Федерального Ядерного Центра — Всероссийского научно-исследовательский института технической физики имени академика Е.И. Забабахина.

Ещё два вице-спикера покинули свои посты. Среди них Александр Журавлёв и Семён Мительман. Впрочем, они остаются на руководящих постах — сосредоточатся на работе в своих комитетах.