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Рада: Минобороны Украины сможет напрямую закупать иностранное оружие

Политика

Об этом Верховную раду попросили США

Киев, 20 декабря 2018, 23:19 — REGNUM  Министерство обороны Украины получит возможность осуществлять напрямую импортные закупки оружия, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщает 20 декабря УНИАН.

По его словам, США прислали в парламент письмо, в котором предложили депутатам срочно принять закон, который бы позволил министерству обороны Украины напрямую получать иностранное оружие, без посредников. Соответствующий законопроект был принят украинским парламентом в первом чтении.

Винник отметил, что закон нужен для того, чтобы США смогли предоставить Украине новое вооружение и военную технику.

Напомним, Украина с 2014 года ведет братоубийственную войну в Донбассе. В этом ей оказывают помощь западные страны, предоставляя ВСУ различную помощь, начиная с инструкторов и гуманитарных грузов и заканчивая боеприпасами и военной техникой.

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