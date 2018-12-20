Рада: Минобороны Украины сможет напрямую закупать иностранное оружие

Киев, , 23:19 — REGNUM Министерство обороны Украины получит возможность осуществлять напрямую импортные закупки оружия, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщает 20 декабря УНИАН.

По его словам, США прислали в парламент письмо, в котором предложили депутатам срочно принять закон, который бы позволил министерству обороны Украины напрямую получать иностранное оружие, без посредников. Соответствующий законопроект был принят украинским парламентом в первом чтении.

Винник отметил, что закон нужен для того, чтобы США смогли предоставить Украине новое вооружение и военную технику.

Напомним, Украина с 2014 года ведет братоубийственную войну в Донбассе. В этом ей оказывают помощь западные страны, предоставляя ВСУ различную помощь, начиная с инструкторов и гуманитарных грузов и заканчивая боеприпасами и военной техникой.