Дмитрий Медведев поручил детализировать план развития Севморпути

Москва, , 22:28 — REGNUM 19 декабря Дмитрий Медведев поручил министерствам энергетики, природных ресурсов и экологии, экономического развития, промышленности и торговли совместно с Росатоамом и «Российскими железными дорогами» в срок до 31 марта 2019 года представить в правительство план мероприятий по исполнению федеральных проектов «Северный морской путь» и «Морские порты России».

Этот план должен предусматривать синхронизацию сроков реализации арктических инвестиционных проектов с созданием необходимой транспортной инфраструктуры, обеспечивающего флота и организацией ледокольного обеспечения. При этом каким образом перечисленные министерства и ведомства могут составить такой план, на сегодняшний день совершенно непонятно. Проблема в том, что проект распоряжения правительства, которое позволило бы «Ямалу СПГ» с 1 января будущего года продолжить использование иностранных газовозов, находится в Минтрансе на доработке, и сроки его принятия пока не определены.

Кодекс торгового мореплавания устанавливает запрет на использование с 1 января 2019 года новых иностранных судов для перевозки нефти и газа в российской Арктике. Исключительное право на эти работы получат суда, построенные на территории РФ. Зарубежные суда могут быть допущены к такой перевозке только по отдельному решению правительства РФ. При этом судостроительная отрасль России в настоящее время не освоила технологию производства танкеров-газовозов, без которых транспортировка СПГ с полуострова Ямал невозможна. «Новатэк», заказавший 15 газовозов на иностранных верфях еще до принятия изменений в КТМ, летом просил исключить их из-под действия кодекса. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что его ведомство рассмотрело предложения компании по тем 15 судам, которые были заложены ранее, чем принимался закон о каботаже. Соответствующий проект распоряжения может быть внесен в правительство до конца года, и в том случае, если правительство не успеет его рассмотреть, с формальной точки зрения «Ямал-СПГ» с нового года обязан будет полностью прекратить отгрузку СПГ. Получит ли кабинет министров заслуженную оценку за такую организацию работы, неизвестно.