Пятница, 21 Декабря 2018 года
00:25:21 МСК

ВВС США нанесли удары по боевикам в Сомали

Политика

Уничтожены 11 террористов

ВВС США нанесли удары по боевикам в Сомали
ВВС США

Могадишо, 20 декабря 2018, 22:39 — REGNUM  В результате двух авиаударов США в Сомали уничтожены 11 боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 20 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, авиаудары стали ответом на атаку террористов против миссии Африканского союза (АС) и сомалийских военных.

Удары наносились в районе Белед-Амин в 40 километрах к северо-западу от Могадишо. Никто из представителей АС и военных Сомали не пострадал.

Читайте также: ВВС США отчитались о «сокрушительном ударе» по исламистам в Сомали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Сомали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить