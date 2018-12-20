ВВС США нанесли удары по боевикам в Сомали

Могадишо, , 22:39 — REGNUM В результате двух авиаударов США в Сомали уничтожены 11 боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 20 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, авиаудары стали ответом на атаку террористов против миссии Африканского союза (АС) и сомалийских военных.

Удары наносились в районе Белед-Амин в 40 километрах к северо-западу от Могадишо. Никто из представителей АС и военных Сомали не пострадал.

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