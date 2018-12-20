ЦИК Украины утвердила план проведения президентских выборов

Киев, , 22:08 — REGNUM Календарный план мероприятий по подготовке к выборам президента Украины утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, ЦИК определила, что избирательная кампания на Украине начнется с 31 декабря. Кандидаты в президенты смогут регистрироваться до 3 февраля 2019 года. Предвыборная агитация будет проводиться с 4 февраля до 29 марта 2019 года.

Непосредственно выборы пройдут с 8:00 до 20:00 31 марта 2019 года. Результаты голосования будут обнародованы до 10 апреля. После объявления результатов выборов президент вступит в должность не позднее, чем через 30 дней.

Напомним, согласно опросам общественного мнения, среди кандидатов в президенты на Украине лидирует бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Действующий президент Петр Порошенко занимает третье место.