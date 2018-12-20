Четверг, 20 Декабря 2018 года
22:41:16 МСК

Британия и Польша договорились еще крепче дружить против России

Политика

«Враждебные действия» России Лондон и Варшава решили отражать летом, несмотря на их «опасность»

Британия и Польша договорились еще крепче дружить против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Русские идут

Лондон, 20 декабря 2018, 21:48 — REGNUM  Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД по итогам встреч с польской стороной.

В частности, Лондон и Варшава констатировали совпадение своих желаний более эффективно использовать НАТО для противодействия России и договорились снова поговорить на тему кибербезопасности и «российской угрозы».

По мнению главы МИД Британии Джереми Ханта, эти меры позволят обеспечить «большую защищенность стран «Восточного партнерства» от враждебных действий других государств».

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Польши и Британии проявляют трогательное единодушие в стремлении обострить и испортить свои отношения с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Польши восстановил в должности верховных судей по требованию ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить