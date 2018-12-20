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Военные Израиля начали разрушение тоннелей «Хезболлы»

Политика

Демонтаж ведется с израильской стороны границы

Военные Израиля начали разрушение тоннелей «Хезболлы»
Israel Defense Forces
Израильско-ливанская граница

Иерусалим, 20 декабря 2018, 22:01 — REGNUM  Армия Израиля начала разрушение тоннелей шиитского движения «Хезболла» на израильско-ливанской границе, 20 декабря передает агентство Associated Press.

По словам представителя военных подполковника Джонатана Конрикуса, демонтаж ведется с израильской стороны границы.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль заявил об обнаружении тоннеля «Хезболлы» на границе 4 декабря, 9 декабря было объявлено об обнаружении второго тоннеля. Израиль считает тоннели на границе угрозой своей безопасности.

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