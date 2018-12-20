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Пентагон: Авиаудары по Сирии продолжатся до полного вывода войск

Политика

Ранее Reuters сообщало о прекращении авиаударов США по террористам на территории Сирийской Арабской Республики

Пентагон: Авиаудары по Сирии продолжатся до полного вывода войск
PACAF
ВВС США

Вашингтон, 20 декабря 2018, 20:49 — REGNUM  США будут продолжать нанесение воздушных и артиллерийских ударов в Сирии, пока оттуда не будут выведены американские войска, заявила 20 декабря сотрудница пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарих.

«До тех пор пока там находятся американские военные, мы продолжим артиллерийские и воздушные удары для поддержки наших союзников», — цитирует слова Ребекки Ребарих ТАСС.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее агентство Reuters сообщило о прекращении авиаударов США на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональда Трампа отдал приказ о выводе американских войск из Сирии и заявил о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Участие США в войне в Сирии
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