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Эрдоган сменил послов Турции в России и на Украине

Политика

Новым послом в России назначен Мехмет Самсар

Анкара, 20 декабря 2018, 20:34 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря подписал указ о смене послов 25 странах, в том числе в России, сообщает официальное издании Resmi Gazete.

Новым главой турецкой дипмиссии в России назначен Мехмет Самсар, который до настоящего времени руководил департаментом по консульским вопросам МИД Турции. Он сменил на посту нынешнего посла Турции в Москве Хусейина Лапиза Дириоза.

Кроме этого, Эрдоган назначил новым послом на Украине замруководителя департамента МИД Турции по Восточной Европе Ахмета Гюльдере, послом в Узбекистане — замдиректора Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции Мехмета Сурэй Эра.

Также президент Турции сменил послов в Австралии, Австрии, Бразилии, Испании, Португалии, Румынии и других странах.

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Российско-турецкие отношения
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