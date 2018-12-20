В аэропорту Штутгарта проходит полицейская спецоперация

Штутгарт, Германия, , 20:59 — REGNUM В аэропорту немецкого Штутгарта проходит полицейская спецоперация — в аэропорт стянуто большое число полицейских и спецназ, 20 декабря передает агентство Reuters.

По сообщениям немецких СМИ, в аэропорту проходит операция против подозреваемых исламистских террористов.

«Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить то, что сообщалось в средствах массовой информации», — сообщил журналистам представитель полицейской пресс-службы.

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