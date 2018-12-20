Вопросы не «острые», но актуальные: эксперт о региональной повестке

Липецк, , 20:16 — REGNUM Многие вопросы, заданные президенту Владимиру Путину в ходе пресс-конференции 20 декабря представителями определённых регионов, были актуальны и для других субъектов РФ. В частности, прозвучал животрепещущий для Липецкой области вопрос об обманутых дольщиках, хотя липецкие журналисты так и не смогли лично задать его президенту.

«Было довольно интересно, какие вопросы пойдут из Липецкой области и какие вопросы, следующие из других субъектов РФ, могут быть с ней связаны. В частности, одной из подобных тем стал вопрос по обманутым дольщикам, который актуализировался перед врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым непосредственно в момент его назначения», — отметил доктор политических наук, профессор НИУ Высшая школа экономики Александр Скиперских, добавив, что «острых» и «разоблачающих» вопросов на конференции не ждали.

Проблему обманутых дольщиков на пресс-конференции поднял петербургская активистка Алла Андреева из «Рязанской областной газеты». Однако эта проблема является общероссийской, с чем согласился и президент.

В Липецкой области проблема обманутых дольщиков до сих пор остаётся актуальной, именно поэтому назначенный в октябре врио губернатора Игорь Артамонов пообещал решить её в первую очередь. Напомним, в регионе около двух тысяч человек вложились в строительство и до сих пор не получили своего жилья. Сейчас ООО «ОДСК Липецк», учреждённое подрядчиком ПАО «Орёлстрой», возобновило работы на объектах в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский». Большинство домов обещают сдать в эксплуатацию в 2019 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. На мероприятие были аккредитованы 1702 представителя СМИ — региональных, федеральных и иностранных. На пресс-конференции присутствовали представители Липецкой области — региональные СМИ «Липецкое время» и «Липецкая газета», — однако они возможности задать вопрос президенту не получили.