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В связи с решением по УПЦ Верховную раду обвинили в подлоге

Политика

У канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на смену названия

Москва, 20 декабря 2018, 20:11 — REGNUM  В Госдуме решение Верховной рады по названию УПЦ назвали нонсенсом и подлогом, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

«Решение это — не только нонсенс в силу того, что мирской законодательный орган диктует, как назваться Церкви, это ещё и крупнейший подлог. У Церкви, пребывающей на киевской земле тысячу лет, отнимают имя, чтобы передать его раскольнической структуре, отроду которой три дня», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Верховная рада приняла антицерковный и направленный на поддержание раскола православных на Украине закон о смене названия УПЦ, констатировала парламентарий.

«К сожалению, молитвы тысяч ее прихожан не были услышаны. Никто не смог вразумить потерявших остатки ума и совести украинских депутатов… Очередное русофобское вмешательство в дела религии и издевательство над верующими. И это только ради того, чтобы получить похвалу у своих американских хозяев», — заявил Слуцкий.

Верховная рада Украины приняла закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. В тексте говорится, что он вступает в силу после его опубликования. Перед этим закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. У канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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