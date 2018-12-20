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На Украине продлили мораторий на торговлю сельхозземлями еще на год

Политика

До 2020 года

Киев, 20 декабря 2018, 20:41 — REGNUM  Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине продлили до 2020 года, сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, за соответствующий закон проголосовали 231 депутат Верховной рады при минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к закону говорится, что продление моратория необходимо для того, чтобы доработать нормативно-правовые акты, описывающие торговлю землями.

Напомним, мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель на Украине действует с 2001 года. ЕС требует, чтобы Киев отменил мораторий, так как в этом случае европейские компании получат доступ к обширным земельным богатствам Украины.

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Сельское хозяйство
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