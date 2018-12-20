Чувашские политики назвали «самый серьёзный» вопрос, заданный президенту

Чебоксары, , 19:49 — REGNUM На прошедшей пресс-конференции президента Владимира Путина больше внимания, чем ранее, было уделено внутренней политике и социальным вопросам. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM чувашские политики.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что по большому счёту президент ничего нового не сказал, по большинству ранее он уже высказывался, а по некоторым — и не раз. Другое дело, что нынешняя пресс-конференция стала своего резюмирующий, обзорной, и больше внимания, чем ранее, уделено внутренней политике — как того требует время. Хотя вопросы внешней политики всё также превалировали.

«В этот раз, в отличие от прежних лет, губернаторы могли вздохнуть спокойно. Никто не попал под «раздачу» и критику», — отмечает политик.

По его мнению, президент при обсуждении острых вопросов «сглаживал углы», особенно если это касалось социальной политики.

«Сложилось ощущение, что у президента за 17 лет проведения пресс-конференций накопилось определённое чувство усталости. Путин прекрасно владеет ситуацией, владеет информацией. Для него любой вопрос не будет неожиданным. Всего наслушался за 17 лет, всего повидал, удивить и застать врасплох его крайне сложно», — говорит Владислав Солдатов.

Лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев считает, что президенту стали больше задавать вопросы социального характера и «самым серьёзным» стал вопрос о пенсионной реформе. А «самый серьёзный ответ» — по поводу исчезновения 125 км газопровода в 2017 году.

«Журналисты просят кому-то помочь, во что-то вмешаться, разобраться, кого-то наказать. Это может говорить о том, что четвёртая власть, то есть средства массовой информации, теряют свою власть. И вынуждены обращаться напрямую к президенту с разными просьбами», — полагает парламентарий, отмечая, что форматы двух крупных ежегодных мероприятий — «прямой линии» и пресс-конференции — стали смешиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве прошла большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На неё было аккредитовано более 1,7 тыс. журналистов. Глава государства ответил на десятки вопросов представителей как крупных зарубежных и федеральных СМИ, так и журналистов из регионов России.