УПЦ МП: требование киевского режима переименовать церковь – незаконно

Киев, , 21:12 — REGNUM Принятие Верховной радой закона № 5309 «О свободе совести и религиозных организациях» о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) является вмешательством в дела церкви, сообщает 20 декабря синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Согласно сообщению, принятый закон является дискриминационным, поскольку Украина — светское государство и в нем невозможно законодательно прописывать, как должна называться та или иная церковь. Также принятый закон нарушает право граждан на свободу вероисповедания, отметили в УПЦ МП.

Напомним, 20 декабря Верховная рада приняла закон, который предписывает УПЦ МП переименоваться таким образом, чтобы в названии отображалась принадлежность церкви к РПЦ.

Таким образом, на Украине в очередной раз доказали, что киевский режим не соблюдает права и свободы своих граждан, ущемляет их по религиозному и национальному признаку.