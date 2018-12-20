Минск назначил Москву виноватой в глупости, жадности и бездарности Минска

Сергей Артёменко, , 19:36 — REGNUM

Россия своим отказом выплатить правительству Белоруссии компенсацию за изменение российского налогового законодательства («налоговый манёвр в нефтяной сфере») создаёт условия для повышения руководством Белоруссии цен на белорусском рынке. Об этом было заявлено 20 декабря в Палате представителей Национального собрания Белоруссии.

С разъяснениями перед «палаточниками» от правительства вступил Игорь Ляшенко — бывший глава госконцерна «Белнефтехим», который на посту курирующего ТЭК зампреда белорусского Совмина сменил Владимира Семашко (бывший вице-премьер трудоустроен послом в России). Ляшенко напомнил заявление Александра Лукашенко о том, что отсутствие «компенсации» за российский «налоговый манёвр» не приведёт к катастрофе и озвучил новую сумму «выпадающих доходов» руководства Белоруссии в случае отказа Москвы от выплаты: $383 млн только за 2019 год при цене нефти $70 за баррель.

Ляшенко пояснил, как на эту новую сумму вышли в Совмине: $240 млн — из-за «ухудшения экономики нефтеперерабатывающих заводов», плюс $143 млниз-за «снижения поступлений налогов в бюджет». Фактически в «убытки» и «потери», как выражаются белорусские чиновники и пропагандисты, записана упущенная выгода. Кто-то должен за это ответить и, так как белорусский госуправленец — словно жена Цезаря — вне подозрений, то ответить должен кто-то другой. Долго искать не пришлось: во всех белорусских кризисах, временных трудностях и неурядицах давно виноват мифический «внешний фактор». И на этот раз им стала Россия, отказывающаяся выплачивать то ли компенсацию, то ли дань.

Буквально на днях представители официального Минска оперировали другой цифрой, высчитанной белорусским Минфином — $300 млн «потерь» в течение 2019 года, если Россия не выплатит «компенсацию». А Россия и не собирается её выплачивать, что выводит Александра Лукашенко из себя. Он уже во все тяжкие — вплоть до обвинений российского руководства в покушении на «суверенитет и независимость» пресловутой «сильной и процветающей Белоруссии.

Недавно, 14 декабря он открыто сообщил об этих коварных планах неназванных москвичей участникам проплаченного из белорусского бюджета так называемого «пресс-тура» представителей российских региональных СМИ. Семена сеялись в благодатную почву — в российской глубинке, мягко говоря, не испытывают особых симпатий к москвичам. Кремль почему-то флегматично наблюдает за этой многолетней практикой откровенно подрывной работы, скупки российской пишущей братии мелким оптом за бутерброд.

В день скандальной пресс-лекции Лукашенко для российских региональных СМИ со знаковым заявлением выступил первый зампред правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов. Он вполне ясно обозначил позицию Москвы в переговорах с делегацией официального Минска о выплате «компенсации» правительству Белоруссии. Точнее, он заявил позицию, которая не позволила этим переговорам состояться как минимум дважды с начала декабря.

«Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ», — сказал Антон Силуанов.

Лукашенко прекрасно знает, что Россия не обязана выплачивать Минску никаких «компенсаций». Однако не проходит и недели, чтобы руководство Белоруссии так или иначе не поднимало этот вопрос, настаивая на выплате. Минску удобнее получить скидку на нефть вдобавок к отнюдь не рыночной, «интеграционной» цене на достояние российского народа — собственника недр России. К тому же российская нефть поставляется в Белоруссию без взимания экспортных пошлин. Проще говоря, торговых привилегий, скидок и льгот уже мало — нужно ещё больше, ещё дешевле и, опять же, кто-то за это должен ответить, точнее — заплатить. Очевидно, отвечать недополученным рублём будет правительство РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с такой постановкой не согласен. Его совсем не устраивает аргументация минчан — мол, всегда так было, вы платили, а теперь мы вынуждены поднять цены для белорусского народца не только на АЗС потому, что щедрот Москвы поубавилось. Почти наполовину поубавилось, судя по недавнему интервью посла России в Белоруссии Михаила Бабича. По его словам, «сегодняшний уровень консолидированной поддержки Российской Федерацией экономики Республики Беларусь составляет $4−4,5 млрд ежегодно».

Бабич разъяснил непростую схему ценообразования на природный газ для российских регионов, коль скоро Лукашенко апеллирует к $70 за тысячу кубометров для Смоленской области и жалуется на неравенство условий хозяйствования в интеграционных объединениях — Союзном государстве и ЕАЭС. К слову, в Евразийском союзе состоят не только Россия и Белоруссия, но также и Казахстан, однако у Минска нет никаких требований о «компенсации» к Астане и Александр Лукашенко даже не ставит вопрос о выплате таковой перед Нурсултаном Назарбаевым.

Российский дипломат также обратил внимание на «новый пакет, предусматривающий потенциальное снижение цены на газ до уровня Смоленска, компенсацию по налоговому маневру, равным условиям поддержки промышленности и прочее, может составить еще порядка $3−4 млрд». Бабич напомнил о заявленных в очередной раз Медведевым 13 декабря в Бресте на заседании Совмина Союзного государства проблемах неисполнения договора 1999 года о создании Союзного государства Белоруссии и России. Он также напомнил, что в ЕАЭС предусмотрен переход на единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году — то есть усаживаться пировать за свадебный стол раньше росписи в ЗАГС рановато.

«Наши партнеры по ЕАЭС согласились с тем, что равные условия хозяйствования — это не единая цена на нефть и газ в любой точке ЕАЭС», — напомнил посол России в Белоруссии.

Сегодня ключевая проблема руководства Белоруссии заключается в отказе России от спонсорской помощи, объём которой оценивался в примерно $10 млрд в прежние годы. За весь постсоветский период сумма накопилась внушительная и до сих пор не подсчитана по всем статьям за все годы. Вполне вероятно, что, подсчитав — прослезились бы, оценив, за что уплачена астрономическая сумма.

«По разным расчетам, нефтегазовые преференции, которые Беларусь получила от России в 2001—2017 годах, составили почти $100 млрд. И это только по нефти и газу. В отдельные годы уровень поддержки достигал 23% ВВП страны. Эти оценки близки к расчетам других исследований, в том числе МВФ и белорусского Исследовательского Центра ИПМ. По данным Минфина, в 2017 году Россия недосчиталась $2,4 млрд из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. Это можно считать прямым доходом белорусской экономики и чистыми потерями для российских компаний, которые вполне могли бы продать те же объемы нефти и газа по рыночным ценам. Получается, что модель управления Лукашенко работает за счет ресурсной и финансовой поддержки Москвы без какой-либо политической и экономической выгоды для самой России», — констатировал экономист Дмитрий Болкунец.

Имитируя процесс объединения с Россией в виде так называемой союзной интеграции, официальный Минск декларирует принцип возрождённого Олимпийского движения. Формально не отказываясь от объединения (интеграции) с Россией, официальный Минск демонстрирует участие и уже на этом основании десятилетиями получает гешефт в процессе. Впрочем, от белорусской Олимпийской сборной Александр Лукашенко (он же глава НОК) требует не участия, а вполне конкретных результатов — побед и олимпийских медалей. Тем же в отношении пресловутого «буксующего» и временами «искрящего» Союзного строительства озадачилась и Москва в лице президента Владимира Путина и председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Позицию официального Минска недавно откровенно выказална заседании «Клуба экспертов» член Совета республики Нацсобрания Белоруссии, «настоящий белорус» с самосознанием «литвина», не так давно отправленный в отставку с должности главы лживой Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько:

«Союзное строительство — оно уникально чем? Что нам важен не результат, а процесс. Понимаете? Процесс строительства. Вот процесс строительства. Если говорить о результате — как о некоей утопии, которая в ближайшее время просто невозможна».

Вот и выходит, как говорил один киногерой — «как любовь в резинке: движение есть, прогресса нет». И руководство Белоруссии такое положение дел вполне устраивает: Россия кредитует Белоруссию и предоставляет свой рынок сбыта (в том числе для «санкционки» из ЕС), беспошлинно и с огромным дисконтом, сверх норм внутрибелорусского потребления поставляет в Белоруссию нефть и газ (до недавнего времени ещё и нефтепродукты).

Москва брала под крыло, берегла и ласкала — Лукашенко и вправду везло, только этого мало. Ляшенко 20 декабря обратил внимание прессы: Москва не исполняет обязательства в рамках ЕАЭС, Минск настаивает на выплате «компенсации» и даже ставит вопроса так: «Послушаем ихние предложения».

Лукашенко намерен обсудить «ихние предложения» 25 декабря в Кремле. Вполне возможно, что вернётся в Минск несолоно хлебавши, чтобы ещё туже затянуть пояса несчастных белорусов накануне анонсированной «вакханалии» — перевыборов самого себя и назначения «депутатов».