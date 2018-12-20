«Бизнес некоторых — для нашего народа — орудие смерти»: МИД Армении

Ереван, , 19:33 — REGNUM «Tо, что для некоторых является бизнесом, для нашего народа — орудие смерти». Об этом на традиционном брифинге сегодня, 20 декабря, обращаясь к вопросу продажи оружия Азербайджану, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По её словам, армянский МИД всегда держит в своей повестке дня вопрос предотвращения гонки вооружений в регионе, поскольку гонка вооружений напрямую ведет к росту нестабильности.

«Гонка вооружений в регионе всегда находится в центре нашей повестки дня. Этот вопрос недавно поднял исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на министерской конференции ОБСЕ, отметив, что меры по снижению угроз должны иметь приоритетное значение и в политике стран-участниц ОБСЕ. Министр отметил, что продажа и поставки вооружения напрямую способствуют его применению и росту угроз его применения, и государства-члены должны пересмотреть свой образ действий в этом отношении», — сказала Нагдалян.

Тема продажи оружия союзниками Армении по ОДКБ Азербайджану стала активно развиваться после недавнего интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, на которой последний заявил: «При Путине я ему (Пашиняну — ИА REGNUM ) сказал, там и Ильхам был… Никол, давай поставим точки над «i» — кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговли оружием? Кто? Россия. Я говорю, а чего ты язык засунул. Скажи ему, покритикую Владимира Владимировича. Боишься? А второе место кто? Израиль. А третье? Турция. Ну, а четвертое, пятое, с учётом «Полонеза» — мы. «Полонезов» нет — будем десятые. Чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Я говорю, ты скажи, я буду молчать. Вот такой шёл разговор», — рассказал Лукашенко.