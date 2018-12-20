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У Генпрокуратуры России нет претензий к ЧВК Вагнера

Политика

Если претензии появятся, то Генпрокуратура их рассмотрит

У Генпрокуратуры России нет претензий к ЧВК Вагнера
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Сирия

Москва, 20 декабря 2018, 19:28 — REGNUM  Генеральная прокуратура Российской Федерации не располагает какими-либо данными о противоправных действиях так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Напомним, что сегодня в ходе большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у властей нет никаких претензий к «группе Вагнера», но если есть какие-либо данные об их противоправной деятельности, то этим должна заниматься генеральная прокуратура.

Если же никакой деятельности, противоречащей законам России «группа Вагнера» не ведет, то и претензий к ним быть не может и к их деятельности в любой точке планеты, где они «продавливают» свои бизнес-интересы

По словам Куренного, Генеральная прокуратура России не располагает какими-либо данными о противоправных действиях так называемой ЧВК Вагнера.

«Если такие обращения поступят, мы их рассмотрим по установленной процедуре в строгом соответствии с законом», — сказал Куренной.

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Частные военные компании в РФ
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