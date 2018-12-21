В Москве состоится 55-я сессия Парламентского собрания Союзного государства

Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, состоится заседание совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также пленарное заседание 55-й сессии Парламентского собрания, сообщает ИА REGNUM.

Парламентарии рассмотрят бюджет Союзного государства на 2019 год, обсудят изменения в бюджет текущего года, рассмотрят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета 2017 года. Также пройдут заседания комиссий Парламентского Собрания.

22 декабря в рамках пленарного заседания 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России впервые состоится «правительственный час». Тема «правительственного часа» с участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова и Министра науки и высшего образования Михаила Котюкова — формирование и функционирование единого научно-технологического пространства Союзного государства и перспективам отмены роуминга на территории Союзного государства.

Кроме того, в этот день состоится встреча председателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и первого заместителя председателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко с активом Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России.

Ожидается, что депутаты в двух чтениях рассмотрят бюджет Союзного государства на 2019 год, обсудят вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет Союзного государства на2018 год, рассмотрят отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2017 год.Вниманию депутатов будет представлен проект Концепции сближения законодательства государств — участников Договора о создании Союзного государства, работа над которым велась совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства и заинтересованными министерствами и ведомствами в целях определения перспективных направлений деятельности в области обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России.