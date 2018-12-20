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Киевский режим абсолютно недоговороспособный в глазах Путина — политолог

Политика

Эксперт объяснил, почему президент не говорил про новую провокацию, которую готовит Киев

Киевский режим абсолютно недоговороспособный в глазах Путина — политолог
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пресс-конференция Владимира Путина

Симферополь, 20 декабря 2018, 19:12 — REGNUM  В глазах руководства России украинская власть полностью утратила договороспособность, и переговоры с её представителями никто вести больше не намерен. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Александр Бедрицкий, комментируя итоги большой пресс-конференции Владимира Путина, в частности то, что президент РФ не стал акцентировать внимание на очередной провокации, которую готовит Украина в Крыму.

«Как мне кажется, не стоит говорить о деталях провокации: они могут меняться, равно как и сроки её осуществления. Поэтому с официальных позиций просто достаточно обозначить владение информацией и готовность реагировать в зависимости от ситуации. Чаще всего это оказывает более отрезвляющий эффект, чем прямые предупреждения о том, к каким последствиям это приведёт», — полагает эксперт.

Характер провокаций, по его словам, может лежать в достаточно широком диапазоне: от новых попыток захода в российские территориальные воды украинских кораблей до упомянутых обстрелов или осуществления диверсий на территории Крыма.

«Соответственно и реагирование на них будет различным. Однако независимо ни от чего можно с уверенностью говорить о том, что в глазах российского руководства киевский режим полностью утратил договороспособность, и переговоры, или даже торг, вести с ним никто не намерен», — уверен Александр Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что президент Украины Пётр Порошенко готовит провокацию на границе с Крымом. Помимо этого, глава министерства отметил, что в случае её осуществления со стороны России последует адекватный ответ.

«Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы», — подчеркнул Лавров.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко готовит провокации на границе с Крымом — Лавров

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Пресс-конференция Владимира Путина
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