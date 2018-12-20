Государственную фискальную службу Украины расформируют в 2019 году

Киев, , 19:37 — REGNUM Государственная фискальная служба (ГФС) Украины будет разделена на новые службы до конца апреля 2019 года, сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, договоренность о разделении ГФС до конца апреля 2019 года была достигнута в рамках новой кредитной программы МВФ для Украины. Отмечается, что ГФС будет разделена на налоговую и таможенную службы. Руководителей новых служб также выберут до конца апреля 2019 года.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что налоговая и таможенная службы не могут существовать в виде единого органа, поэтому ГФС будет расформирована.

Отметим, что Киев вынужден подчиняться любому решению МВФ, поскольку от этого зависит выдача очередного транша финансовой помощи Украине. Ранее украинское правительство уже повысило цены на газ для населения на 23,5% по требованию МВФ.