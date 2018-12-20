В ГД отметили сдержанность Путина по вопросу борьбы с терроризмом в Сирии

Москва, , 18:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проявил сдержанность, оценивая роль России в борьбе с терроризмом в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

«Путин, на мой взгляд, проявил сдержанность, оценивая ведущую российскую роль в современной борьбе с терроризмом в Сирии. И это неслучайно. То, что Россия показала качественный пример решения глобальной проблемы — уничтожив шансы разрастания террористического государства, созданного впервые в мире, очевидно настолько, что даже США придётся это признать», — заявил Шхагошев.

В ходе пресс-конференции Путин сдержанно прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждена в Сирии. Путин заявил, что «в целом согласен с президентом США».