Нилов: Губернаторы и чиновники были в напряжении всю пресс-конференцию

Москва, , 18:47 — REGNUM Ответы президента РФ Владимира Путина на наиболее острые вопросы в режиме онлайн заставляют глав регионов и других чиновников находиться в напряжении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя пресс-конференцию президента РФ.

«Мне запомнилось, что он женщине, которая в Санкт-Петербурге отстаивает права обманутых дольщиков и подвергается определенному прессингу со стороны властей, сказал, что обязательно даст поручение, и с ней встретятся», — заявил Нилов.

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Кроме того, отметил он, так же оперативно президент отреагировал на вопрос, связанный со спортивными объектами, пообещав его решить.

«Эта динамика и мгновенные поручения вселяют определенный энтузиазм, учитывая, что ряд вопросов явно звучали достаточно спонтанно и даже где-то провокационно. Полагаю, что подобные встречи заставляют глав субъектов РФ и других чиновников находиться в напряжении, понимая, что огрехи их работы могут выплыть в таком формате и получить самое серьезное продолжение», — отметил Нилов.