В Госдуме отметили эксклюзивный уровень открытости Путина

Москва, , 18:42 — REGNUM Рекордный интерес СМИ к аргументированной и взвешенной позиции президента РФ Владимира Путина по внутренней и международной проблематике демонстрирует «эксклюзивность уровня открытости главы государства по любым темам и рост внимания к усилению позиций России в системе международных взаимоотношений». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Сегодня для мирового сообщества прозвучало много важных заявлений российского президента. Главное из которых — призыв к сохранению мира, стабильности и международного баланса. Глава государства четко обозначил цель нашей страны — обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы, обеспечить благополучие россиян и продолжить выстраивание с международным сообществом гармоничных равноправных отношений», — отметил парламентарий.

Россия стремится следовать курсом на мирное разрешение любых проблем и противоречий, избегать новой гонки вооружений, которую навязывают США, обеспечивать безопасность страны и прав граждан, не поддаваться на провокации, политические демарши и санкционный шантаж, продолжая следовать в русле собственных национальных интересов при соблюдении международного права и уважения к партнерам, подчеркнул депутат.