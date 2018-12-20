Журналисты перепутали пресс-конференцию с прямой линией – эксперт

Волгоград, , 18:38 — REGNUM Традицию проведения большой итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина необходимо, безусловно, сохранить, но сам формат ее проведения нужно менять. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил волгоградский политолог Андрей Серенко. По мнению эксперта, некоторые журналисты и вовсе перепутали пресс-конференцию с прямой линией.

Как отмечает эксперт, драматургия пресс-конференции в 2018 году напоминала те, что были многие годы ранее. При этом значительную часть мероприятия заняла «раздача слонов», которая обычно происходит во время прямой линии. По мнению политолога, стоит также сократить время проведения пресс-конференции: оптимальная ее длительность — не более двух часов, а всё, что больше этого, уже плохо усваивается людьми. Сокращение времени проведения пресс-конференции, уверен собеседник агентства, положительно скажется и на вопросах, которые задаются президенту: сейчас многие журналисты пытались рассуждать и философствовать, а сами вопросы занимали больше времени, чем ответ.

«От традиции, конечно, не надо отказываться, но сам формат нужно менять», — сказал Алексей Серенко.

«Пресс-конференция президента — это пресс-конференция, это не посидеть и семечки погрызть с ним. Формально, да, затрагивались больные темы, но это делалось невнятно и непрофессионально. Очень жаль, что к президенту приходят бить челом. Это формат «просилок и хотелок» — если ты оказался рядом с президентом, надо что-то попросить», — считает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что пресс-конференция президента в 2018 году стала четырнадцатой. На нее было аккредитовано более 1,7 тыс. журналистов.