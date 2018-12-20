Емельянов: Путину не стоит защищать правительство и ЦБ

Москва, , 18:36 — REGNUM Президенту РФ надо дистанцироваться от социально-экономической политики правительства, так как она не отвечает его задачам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

В целом, отметил депутат, президент озвучил чёткие позиции РФ в вопросе международных отношений.

«Я бы отметил внешнеполитическую часть — отстаивание национальных интересов, которое проявилось в оценке и формулировании позиций по Украине, по Сирии, по отношению с западными державами. Отдельно вопрос о ЧВК — впервые от первых лиц государства прозвучало мнение о том, что частные военные компании могут быть в России», — заявил Емельянов.

Однако в вопросах социально-экономического развития главе государства не стоит защищать курс, который выбрало правительство, считает депутат.

«Мне кажется, что президенту не надо столь жестко ассоциировать себя с социально-экономическим курсом правительства и Центробанка, выполнять за них работу по защите этого курса — то есть ту, которую должны выполнять они. И есть несколько причин для этого — во-первых, по моему мнению, экономический курс, который проводит правительство и ЦБ, резко диссонирует с тем внешнеполитическим курсом, который проводит президент. И если будет продолжаться такая экономическая политика, то мы просто потеряем ресурс для активной внешней политики», — отметил Емельянов.

Кроме того, по его словам, президент отвечает за конституцию, безопасность и целостность страны. Социально-экономическая — это прерогатива правительства, а денежно-кредитная — Центробанка.

«Они и должны отвечать за это, а не висеть на шее у президента, снижая его рейтинг своими часто непродуманными действиями. Президент фактически вынужден заниматься их защитой, как будто они сами не могут себя защитить и объяснить обществу, почему они ведут такую политику», — считает Емельянов.