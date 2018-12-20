Эксперт: Тверская область – образцово-показательный пример цифровизации

Тверь, , 18:16 — REGNUM Самое главное, что прозвучало на пресс-конференции Владимира Путина — это дальнейший курс на развитие сельского хозяйства и территорий. Об этом, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ 20 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель попечительского совета Тверской региональной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.

«Я хотел услышать все, что касается развития регионов, территорий, и здесь самое главное — дальнейший курс на развитие сельского хозяйства, территорий. Очень важно, что этот курс будет продолжен, чтобы мы ушли от импорта, поэтому поддержка нашего крестьянина, нашего агрария — это самое важное», — отметил Садовников.

На пресс-конференции поднимался вопрос, актуальный и для Тверской области, и для других российских регионах: переход на цифровое телевидения. Тверская область осуществила этот переход первой в начале декабря этого года, в качестве пилотного региона. И именно Тверскую область Владимир Путин привел в пример, говоря о процессе перехода на «цифру».

"Тверская область сегодня, я считаю, — образцово-положительный пример по цифровизации региона, здесь система выстроена правильна. Губернатор наш Игорь Руденя докладывал Путину о контроле со стороны региональной власти, о помощи социально незащищенным жителям, чтобы они могли себе эти приборы приобрести. И этот положительный пример уже транслируется на другие регионы», добавил Михаил Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве состоялась большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На нее было аккредитовано более 1,7 тыс. журналистов, за почти четыре часа президент успел ответить на десятки вопросов представителей как крупных зарубежных и федеральных СМИ, так и журналистов из регионов России.