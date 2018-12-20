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Промышленники обвинили правительство Украины и УЖД в работе на Ахметова

Политика

УЖД предоставляет вагоны исключительно «Метинвесту» Рината Ахметова

Промышленники обвинили правительство Украины и УЖД в работе на Ахметова
Ахметов Ринат

Киев, 20 декабря 2018, 18:34 — REGNUM  Правительство Украины приказало «Украинским железным дорогам» обслуживать исключительно металлургический холдинг олигарха Рината Ахметова «Метинвест», говорится в письме Криворожского железорудного комбината (КЖРК) к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и главе УЖД Евгению Кравцову, сообщает 20 декабря УНИАН.

Как указывается в письме, КЖРК в декабре получил вместо 1,484 тыс. вагонов для перевозок всего 243 вагона, тогда как за тот же период «Метинвест» получил почти 10 тыс. вагонов от УЖД. В КЖРК подчеркнули, что своими действиями правительство и УЖД уничтожает крупнейшее предприятие на Украине по добыче руды подземным способом.

Напомним, к УЖД уже высказывали претензии Европейская бизнес-ассоциация, концерн «Укрметаллургпром» и Украинская ассоциация производителей ферросплавов. Они требуют не повышать цены на перевозку грузов по железной дороге, потому что это серьезно подорвет экономические показатели украинских промышленных предприятий.

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Железнодорожные перевозки
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