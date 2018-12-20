«Позиция «вассала» России Казахстану не нужна» — мнение

Астана, , 18:04 — REGNUM «Голосование в ООН — это не показатель какой-то антироссийской политики. Казахстан и Россия по-прежнему остаются стратегическими партнерами. И воздержание — это не отрицание», — заявил руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, комментируя ИА REGNUM позицию Казахстана в ООН по украинской резолюции «О милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей».

Собеседник редакции отмечает, что «во-первых, воздержаться от голосования по этому вопросу — это суверенное право Казахстана».

«Во-вторых, Казахстан не находится в столь сложных отношениях с Украиной, как Россия. В-третьих, Казахстан является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. И более того, в январе был он избран на пост председательствующей страны», — пояснил эксперт.

По его мнению, «из-за перечисленных выше обстоятельств к позиции страны приковано повышенное внимание».

"Казахстан позиционировал факт избрания на председательствующий пост в Совбезе ООН как достижение внешней политики. Поэтому такое осторожное отношение к вопросам весьма щепетильного характера не случайно. Вообще, к подобным ситуациям нужно всегда подходить взвешенно и аккуратно», — утверждает аналитик.

Полетаев обращает внимание на то, что «среди обозначенных Казахстаном приоритетов, когда он занял свой пост в ООН, украинского вопроса вообще не существовало».

«Кроме того, Казахстан хочет, чтобы к его позиции прислушивались и воспринимали как самостоятельную политическую фигуру. Позиция «вассала» России Казахстану не нужна», — подчеркивает он.

Подводя итог, политолог отмечает, что «Астана поддерживала и поддерживает Москву по ряду других вопросов, и неоднократно демонстрировала это и в своих выступлениях, и в делах».

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря 2018 года в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята предложенная Украиной резолюция «О милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей», осуждающая Россию.

Антироссийский документ поддержали 66 стран, «против» проголосовали 19 государств. 72 страны воздержались от голосования.

Отметим, что российские дипломаты в ООН охарактеризовали эту резолюцию как «вредоносную украинскую затею» и отметили при этом, что очень многие государства воздержались от голосования, не желая иметь с ней ничего общего.