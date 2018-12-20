Ленобласть усилит внимание к проблеме дольщиков после выступления Путина

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:54 — REGNUM Ленинградская область в 2019 году разработает план завершения каждого проблемного жилого объекта, где появились обманутые дольщики. Об этом заявил 20 декабря заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, комментируя тему долевого строительства, прозвучавшую на пресс-конференции Владимира Путина в контексте Санкт-Петербурга и Ленобласти.

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Как отметил Москвин, Ленинградская область разработала комплексную программу помощи пострадавшим участникам долевого строительства и приняла на региональном уровне комплекс мер поддержки компаниям-донорам, которые приходят на достройку сложных объектов.

Кроме того, введен механизм общественного контроля за процессом достройки.

«Сейчас создаются штабы достройки, куда будут приглашены дольщики, представители прокуратуры, компании-донора, изначального застройщика, органов власти, депутаты. В 2019 году будет разработан план завершения каждого объекта», — подчеркнул зампред областного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, для ускорения процесса достройки проблемных домов власти Ленобласти предлагают предоставить региональным властям по всей стране возможность входить в проблемный объект путем регистрации договоров долевого участия на региональное предприятие. Это может стать альтернативой стандартного пути завершения проблемных объектов через банкротство застройщиков и создание ЖСК.

Ленинградская область намерена самостоятельно выкупать свободные квартиры в проблемных долгостроях для их скорейшего завершения и своего полного контроля над действиями застройщиков.

В настоящее время в Ленинградской области 36 объектов, где сорваны сроки сдачи. В них купили квартиры 14,5 тыс. человек. Всего с начала года при помощи Ленинградской области было достроено более 10 проблемных домов, жилье получили около 3,5 тыс. человек.

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